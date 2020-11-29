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منوعات

ولادة طفل بأجسام مضادة لكورونا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:06 م
جريدة الدستور
وكالات
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وضعت امرأة من سنغافورة مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا الذي كانت أصيبت به أثناء حملها، ما يقدم دليلا جديدا بشأن ما إذا كان يمكن انتقال العدوى بالفيروس من الأم إلى جنينها.

وولد الرضيع هذا الشهر ولم يكن مصابا بكوفيد-19، لكن جسده كان يحمل أجساما مضادة للفيروس، حسبما نقلت صحيفة "ستريت تايمز" اليوم الأحد، عن الأم سيلين نج- تشان.

وقالت الأم للصحيفة: "يشتبه طبيبي الخاص بأنني نقلت الأجسام المضادة لكوفيد-19 إليه خلال فترة حملي به".

وذكرت الصحيفة أن الأم ظهرت عليها أعراض خفيفة للمرض، وخرجت من المستشفى بعد أسبوعين ونصف الأسبوع.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه لم يعرف بعد ما إذا كان يمكن للأم الحامل المصابة بمرض كوفيد-19 أن تنقل الفيروس المسبب للمرض إلى جنينها أو طفلها الرضيع خلال الحمل أو أثناء الرضاعة.

وحتى الآن، لم يعثر على أثر للفيروس النشط في عينات مأخوذة من السوائل التي تحيط بالجنين في رحم أمه، أو في حليب الرضاعة.

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