طالبان والحكومة الأفغانية تتفقان على القواعد الإجرائية لمفاوضات السلام

أكد متحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان أن فريقي التفاوض من الحكومة الأفغانية وطالبان اتفقا على القواعد الإجرائية للمفاوضات بعد شهور من النزاع.وكتب محمد نعيم وردار المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة -في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- أن المفاوضات انتهت بين فريقي التفاوض وتم الانتهاء من القواعد الإجرائية للمفاوضات الداخلية الأفغانية بين الفريقين وصيغت في 21 مادة يوم 15 نوفمبر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الأحد.وذكر المتحدث باسم طالبان أن نسخة من الاتفاقية تم تسليمها إلى الدولة المضيفة بعد فترة وجيزة من اتفاق كلا الجانبين من المفاوضات على الشروط والأحكام التي يمكن أن تؤدي إلى المحادثات الرئيسية والمفاوضات بين الأفغان حول السلام في أفغانستان.جاء ذلك بعد أيام من مقابلة حصرية مع "خامة برس" قال وردار فيها إن فريقي التفاوض الأفغاني وطالبان التقيا في حوارات سلام لكنهما لم يتوصلا بعد إلى أي اتفاق.وكانت المحادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان انطلقت في 12 سبتمبر الماضي ولكنها توقفت منذ ذلك الحين بسبب الخلاف على القواعد الأساسية للمحادثات.