12 ألف إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

أعلنت السلطات الصحية الأوكرانية، اليوم الأحد، تسجيل 12 ألفا و978 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت السلطات الصحية أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 722 ألفا و679 حالة، من بينها 371 ألفا و88 حالة نشطة، وفقا لما ذكرته صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية.كما سجلت أوكرانيا 120 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة 12 ألفا و213 شخصا.وتم تأكيد تعافي 4 آلاف و243 شخصا من الفيروس، ليرتفع عدد الذين تماثلوا للشفاء في أنحاء أوكرانيا إلى 339 ألفا و378 شخصا حتى الآن.وسجلت العاصمة الأوكرانية، كييف، أعلى معدل إصابة جديد، إذ تم تأكيد إصابة 1740 شخصا بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.