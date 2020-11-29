تحذيرات بريطانية من موجة ثالثة لـ كورونا

حذرت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، من موجة ثالثة لفيروس كورونا إذا لم تنفذ إجراءات الإغلاق بشكل صحيح، حسبما أفادت قناة «العربية» الإخبارية.وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أمس السبت، أنه من المقرر أن تعتمد بريطانيا خلال أيام اللقاح المضاد لكوفيد- 19، الذي طورته شركتا "بيونتك وفايزر".وأكدت الصحيفة أن عمليات التسليم ستبدأ في غضون ساعات من إصدار الإذن بذلك.