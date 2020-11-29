«المونوريل».. تفاصيل مشروع نقل عالمي على أرض مصر

أيادٍ مصرية

فكرة المشروع

خطوط «المونوريل»

توطين الصناعة

قطار سريع يسير على قضيب واحد، محمول على أعمدة خرسانية ذات أساسات عميقة وإشارات كهربائية تشبه خطوط «الترام»، سرعته 80 كم الساعة، عرباته متسعة ومكيفة، بداخله كراسٍ بلاستيكية مغطاة بطبقة إسفنجية، متحركة و«كنب»، محطاته مزودة بسلالم كهربائية، كما يوجد «Timer» أعلى الأبواب تعلن إغلاقها، وسعته حوالي مليون راكب يوميًا.المزايا التي جرى ذكرها في السطور القليلة الماضية، ليست عن شيء في دولة أوروبية، بل هو مشروع «المونوريل»، الذي سيتم تشغيله في مدينة 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية، بحيث يستغرق خط العاصمة 34 شهرًا بدايته في 1 أغسطس 2018، أما خط 6 أكتوبر سيكون لمدة 42 شهرًا بدأ العمل فيه 1 يناير الماضي، وتكلفته 4.5 مليار دولار، يُنفذ بأيادٍ مصرية، بتحالف ثلاثي بين شركات بومبارديه العالمية للنقل وأوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب، وتمتلكه الهيئة القومية للأنفاق.ووقع في 5 أغسطس الماضي، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتفاقية عقد تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع خطي «مونوريل» العاصمة الإدارية الجديدة، و6 أكتوبر، حيث وقّع الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ممثلًا عن وزارة النقل، وداني دي بيرنا، رئيس شركة بومبارديه للنقل، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عن الطرف الثاني، والمهندس أسامة بشاي رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات.جاءت فكرة هذا المشروع مع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع في خط يربط بين شرق القاهرة ومنطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية، والتي من المتوقع أن تستوعب 6.5 مليون نسمة، بعد توفير 2 مليون وظيفة، فظهرت فكرة «المونوريل» لتسهيل حركة التنقل من وإلى العاصمة.ويصل طول خط العاصمة الإدارية إلى 54 كم، يتكون من 21 محطة تربط محافظة القاهرة من محطة الاستاد بالخط الثالث لمترو الأنفاق بشارع صلاح سالم بكل من القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وهى «الاستاد، هشام بركات، نوري خطاب، الحي السابع، المنطقة الحرة، المشير طنطاوي، كايرو فيستيفال، الشويفات، المستشفى الجوي، حي النرجس، محمد نجيب، الجامعة الأمريكية، إعمار، ميدان النافورة، البروة، الدائري الأوسطي، محمد بن زايد، الدائري الإقليمي، فندق الماسة، حي الوزارات، العاصمة الإدارية».أما خط 6 أكتوبر طوله 42 كم تقريبًا، يتكون من 12 محطة تربط محافظة الجيزة بداية من محطة جامعة الدول بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة، وهى «بولاق، الطريق الدائري، المريوطية، المنصورية، الطريق الصحراوي، هايبر وان، جهينة، هيئة المجتمعات العمرانية، الحصري، دار الفؤاد، المنطقة الصناعية، القطار السريع».وتسعى وزارة النقل إلى توطين صناعة المونوريل في مصر، من خلال إقامة مصنع بشرق بورسعيد لإنتاج عربات المونوريل، ونقل الخبرات من شركة بومبارديه الكندية إلى المهندسين المصريين، وستكون السعة التصميمية للمونوريل 48 ألف راكب الساعة الاتجاه، ورحلته تستغرق 35 دقيقة، وعدد قطاراته 27 قطارًا، بحيث يصل الركاب عند بدء التشغيل حوالي ربع مليون شخص يوميًا.وأعلن المسئولين عن تنفيذ هذا المشروع أن عدد عربات المرحلة الأولى 108 تسع 24 ألف راكب الساعة الاتجاه، بسرعة 80 كمالساعة، بحسب الموقع الرسمي لخريطة مشروعات مصر، ويتم تنفيذ المشروع بنظام (حق الانتفاع) لمدة ٣٠ عامًا، ويشرف على التنفيذ لجنة تضم خبراء من وزارتي الإسكان والنقل.