«نهب ثروات السفينة الغارقة».. المعارضة التركية تواصل انتقاد أردوغان بسبب قطر

"دوغان أركان"

" أيقوت أردوغدو"

كمال قلجدار أوغلو"

"محرم إنجه"

"فائق أوزتراق"



"اتفاقات قطرية تركية"

واصلت المعارضة التركية، هجومها الحاد ضد النظام التركي بعد توقيع نحو 10 اتفاقات جديدة مع قطر، يتم بموجبها بيع 10% من حصة بورصة اسطنبول لصالح الدوحة، فضلًا عن شراء قطر حصة من مجمع "استينا بارك" التجاري التركي، وذلك خلال أعمال الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية، التي عقدت في القصر الرئاسي بمدينة أنقرة الخميس الماضي.وفي هذا الصدد، أعلن المحامي دوغان أركان، سكرتير حزب التحرير الشعبي المعارض، أنه سيتقدم بشكوى جنائية ضد عمليات البيع المبرمة مع قطر، خلال الأيام المقبلة قائلًا: "هذا البيع انتهاك واضح للدستور وجريمة خيانة"، حسبما أفاد موقع "Yurt Gazetesi" التركي.وأضاف أركان: "وفقًا لقانون إنشاء صندوق الثروة السيادي الذي تديره الرئاسة؛ يخضع القانون للرقابة من قبل منظمات مستقلة"، موضحًا، أن الرئيس أردوغان، يتجاهل مرة أخرى الأشخاص المخولين بمهمة الرقابة، لذلك انعدمت الرقابة ولم يعد هناك سوى رقابة صورية متروكة لأردوغان وحده.وتسائل أركان قائلًا: "هل هناك رقابة مستقلة؟ هل الرقابة التي يقوم بها أشخاص معينون من قبل الرئيس مستقلة وحيادية؟!"، مشددًا على أن هذا القرار يعد مخالفة للدستور.وتابع بالقول: "هناك مخالفة مباشرة للدستور في هذا القرار، إذ نصت المادة 5 من الدستور على الاقتصاد المستقل والوطني، ووفقًا للمادة 6 من الدستور فإن نقل حق السيادة للقطريين هو موضع تساؤل، وطبقًا للمادة 47 من الدستور، فقد تم ذكر أنه عندما تعتبر المصلحة العامة ضرورية، يتم تخفيض قيمة العملة، وليس الخصخصة".من جانبه، قال النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري أيقوت أردوغدو، إن تركيا ستواجه عقبات وخيمة مستقبلًا بسبب بيع حكومة أردوغان لثرواتها الوطنية، مضيفًا: "حاليًا، يتم نهب ثروات تركيا مثلما يجري نهب ثروات السفينة الغارقة.. سوف تصبح تركيا مع هذا التوجه ملكية خاصة لقطر في المستقبل".وحذر أردوغدو من أن خطر الاتكال على قطر فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي لا يقل خطورة عن الاعتماد بشكل كامل على روسيا في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن المقترض يتلقى الأوامر.واستطرد قائلًا: "هناك أيضًا قانون غسيل الثروات الذي أقروه من قبل، إنهم يقومون بصفقات مشبوهة مع قطر، هذه أعمال مشبوهة".وفي وقت سابق، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال قلجدار أوغلو، إنه بعد توقيع الحكومة التركية العديد من الصفقات الاستثمارية الجديدة مع قطر، لا ينبغي لأحد أن يُفاجأ إذا أعلنت أنقرة في وقت ما، بيع نصف القصر الرئاسي التركي للقطريين.وصرح أوغلو: "كل شيء يتم بيعه.. إذا قالوا غدًا لقد بعنا نصف القصر الرئاسي للقطريين، فلا ينبغي لأحد أن يُفاجأ"، حسبما أفادت جريدة "Duvar English" التركية.وأضاف في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة " FOX TV": "لا نعرف بكم بعت 10% من أسهم بورصة إسطنبول.. من أين يأتي حبك لقطر؟.. كل شيء يُباع.. إذا قالوا غدًا "لقد بعنا نصف القصر [الرئاسي] للقطريين"، فلا أحد يتفاجأ".وتساءل: "لماذا أسسوا صندوق الثروة التركي؟.. لأنهم شرعوا في البحث عن ماذا يمكننا أن نبيع ولمن؟".من جانبه، قال المرشح الرئاسي السابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، مؤسس حركة "الوطن في ألف يوم"، محرم إنجه: "ماذا يوجد في قطر، هل وجدنا منجمًا في هناك؟".وأضاف إنجه، في تغريدة سابقة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "قلنا قبل سنوات، ماذا يوجد في قطر، هل وجدنا معدنًا هناك؟، ما شأننا بقطر، لقد أضافت قصرًا طائرًا إلى أسطول الطائرات الرئاسية، واستحوذت على مصنع "باليت" للدبابات وعدد من البنوك والموانئ، ومراكز التسوق، واستحوذت الآن على 10% من بورصة اسطنبول".وفي السياق ذاته، أعرب فائق أوزتراق، متحدث حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، عن انتقاده للاتفاقيات الأخيرة بين أنقرة والدوحة.وقال "أوزتراق" في تغريدة سابقة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "لقد باعوا مصنع صفائح الدبابات بولاية سكاريا لقطر، ووزعوا أراضي قناة إسطنبول لكنها لم تكن كافية، ودفعوا 300 مليون ليرة تركية لقطر، ولم تكن كافية أيضًا، الآن يمنحوهم 10% من أسهم بورصة إسطنبول! لتكن تركيا ملك لقطر!".وذكرت وسائل الإعلام القطرية الرسمية، أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، شهدا توقيع العديد من الاتفاقات الجديدة بين قطر وتركيا خلال أعمال الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية، التي عقدت في القصر الرئاسي بمدينة أنقرة الخميس.وشملت هذه الاتفاقات؛ مذكرة تفاهم لشراء حصة من مجمع استنيا بارك التجاري التركي، ومذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وشركة "هاليك التون" تتعلق بالاستثمار المشترك المحتمل في مشروع "غولدن هورن"، ومذكرة شراء 10% من أسهم بورصة إسطنبول، واتفاقية بيع وشراء لميناء "اورتادوجو" أنطاليا بين شركة "جلوبال ليمان" وشركة "كيوتيرمينالز"، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين هيئة المناطق الحرة ووزارة التجارة التركية حول نشاط التعاون والترويج المشترك في مجال المناطق الحرة.كما شهدت الزيارة، التوقيع على الإعلان المشترك بشأن إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين أنقرة والدوحة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال إدارة المياه، وخطاب نوايا بين وزارة المالية القطري ووزارة الخزانة والمالية التركية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات شؤون الأسرة والمرأة والخدمات الاجتماعية، وإعلان نوايا بشأن تبادل الدبلوماسيين بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية القطرية، والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية التركية.