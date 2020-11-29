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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وفد من بيلاروسيا يزور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:45 ص
معرض القاهرة الدولى
معرض القاهرة الدولى للاتصالات
أ.ش.أ
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استقبلت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وفدا علميا من جمهورية بيلاروسيا على هامش مشاركته فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات، لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وأشارت الأكاديمية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، إلى أن هذه الزيارة تأتي فى إطار سعي الأكاديمية للتعاون مع الهيئات والمؤسسات الدولية لتنشيط التفاعل بين المجتمع العلمى المصرى ونظيره الدولى، حيث يشمل التعاون المصرى البيلاروسي المشترك مشروعات بحثية مشتركة ضمن اتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى بين الأكاديمية والأكاديمية الوطنية للعلوم فى بيلاروسيا في مجالات الفلزات والزراعة والبيوتكنولوجى.

وأوضحت أنه تم عقد مباحثات ثنائية حول اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار التعاون العلمى والتكنولوجى، الذي يتضمن تنظيم وتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم نقل التكنولوجيا لمنتجات البحوث والتطوير والتكنولوجيات المبتكرة بين الطرفين من خلال المشاركة في مختلف البرامج والمشاريع الدولية، وكذلك من خلال التقديم المشترك في إطار الدعوات المختلفة لتلقي مقترحات تهدف إلى دعم وتسويق منتجات التكنولوجيا العالية في الأسواق الدولية.

ولفتت إلى تأكيد الجانبين اهتمامهما بتطوير التعاون بينهما، حيث تم بحث إمكانية زيادة عدد المشروعات المشتركة، مشيرة الى توقيع اتفاقية للتعاون بين الجانبين فى 2017 وتم تفعيلها فى 2018، كما أن هناك 5 مشروعات بحثية جارية حاليًا بين الجانبين فى مجالات إنتاج السبائك عالية الجودة والصناعات التعدينة وتركيز الخامات وتـخزين الطاقة وتصنيع معدات الميكنة الزراعية وإنتاج نباتات مقاومة للجفاف لمجابهة التغيرات المناخية.

ضم الوفد عميد كلية الهندسة الكهربائية في الجامعة البيلاروسية، ورئيس قسم التعاون الدولي ورئيس مختبر البحث والتطوير بالمعهد المتحد لمشاكل المعلوماتية في الأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا، ورئيس مختبر البحث والتطوير بجامعة بيلاروسيا الحكومية للمعلوماتية والإلكترونيات اللاسلكية، وباحثين وخبراء في العلوم الطبية بمعهد البحث العلمي في الجامعة الوطنية البيلاروسية وخبراء في إدارة المعارض الخارجية بغرفة التجارة والصناعة البيلاروسية، الى جانب السكرتير الثاني لسفارة بيلاروسيا في مصر.

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