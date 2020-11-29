ترامب يحضر مفاجأة لـ بايدن في يوم التنصيب

كشف موقع ديلي بيست الأمريكي، أمس السبت، عن مفاجأة يخطط لها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في يوم تنصيب الديمقراطي المنتخب جو بايدن، 20-1-2021.وقال الموقع نقلًا عن مصادر إن ترامب ينوي الإعلان عن ترشحه للانتخابات الأمريكية لعام 2024 في نفس يوم تنصيب بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الأمريكية على ترامب.وكانت وكالة بلومبيرج، ذكرت يوم الخميس الماضى، أن ترامب قال إنه يعتزم الترشح في عام 2024 إذا لم يتمكن محاموه من إلغاء نتائج انتخابات 2020، حسبما ذكرت صحيفة ديلي بيست.ويحظى ترشيح ترامب المحتمل لعام 2024 ببعض الدعم من ناخبي الحزب الجمهوري.وأظهر أحد الاستطلاعات أن 66% من الناخبين الجمهوريين سيدعمون الرئيس في عام 2024، فيما وجد استطلاع منفصل أن 54% سيصوتون للرئيس في الانتخابات التمهيدية لعام 2024.وذكرت الصحيفة، أنه خلال مكالمة صحفية يوم الخميس مع الصحفيين واصل ترامب الادعاء بحدوث تزوير واسع النطاق للناخبين على الرغم من عدم وجود دليل يشير إلى صحة ذلك.وقال ترمب "لا أعرف ما الذي سيحدث أعرف شيئا واحدا، جو بايدن لم يحصل على 80 مليون صوت".وتم رفض معظم الطعون القانونية التي قدمها ترمب في ولايات ساحات المعركة الرئيسية لإلغاء نتائج الانتخابات.