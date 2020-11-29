«الإسكان»: بدء تسليم أراضي الإسكان بحدائق أكتوبر 3 يناير المقبل

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ الأحد 3 يناير وحتى الخميس 18 مارس 2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بمنطقة 168 فدانا، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي القرعة الخامسة بجوار "ابني بيتك 7" بالمدينة.وأوضح المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المميز بمنطقة 168 فدانا، القطع من 1: 30، يوم الأحد 312021، والقطع من 31: 60، يوم الإثنين 412021، والقطع من 61: 90، يوم الثلاثاء 512021، والقطع من 91: 120، يوم الأربعاء 612021، والقطع من 121: 150، يوم الأحد 1012021، والقطع من 151: 180، يوم الإثنين 1112021، والقطع من 181: 210، يوم الثلاثاء 1212021، والقطع من 211: 240، يوم الأربعاء 1312021، والقطع من 241: 270، يوم الخميس 1412021، والقطع من 271: 300، يوم الأحد 1712021، والقطع من 301: 330، يوم الإثنين 1812021، والقطع من 331: 360، يوم الثلاثاء 1912021، والقطع من 361: 390، يوم الأربعاء 2012021، والقطع من 391: 420، يوم الخميس 2112021، والقطع من 421: 450، يوم الأحد 2412021، والقطع من 451: 480، يوم الإثنين 2512021، والقطع من 481: 510، يوم الثلاثاء 2612021، والقطع من 511: 540، يوم الأربعاء 2712021، والقطع من 541: 570، يوم الأحد 3112021، والقطع من 571: 600، يوم الإثنين 122021، والقطع من 601: 630، يوم الثلاثاء 222021، والقطع من 631: 660، يوم الأربعاء 322021، والقطع من 661: 690، يوم الخميس 422021، والقطع من 691: 720، يوم الأحد 722021، والقطع من 721: 750، يوم الإثنين 822021، والقطع من 751: 780، يوم الثلاثاء 922021، والقطع من 781: 810، يوم الأربعاء 1022021، والقطع من 811: 840، يوم الخميس 1122021، والقطع من 841: 870، يوم الأحد 1422021، والقطع من 871: 879، يوم الإثنين 1522021، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 1622021، وحتى الخميس 1822021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.وأضاف رئيس الجهاز: "سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي القرعة الخامسة بجوار ابني بيتك 7، القطع من 587: 616، يوم الأحد 2122021، والقطع من 617: 646، يوم الإثنين 2222021، والقطع من 647: 676، يوم الثلاثاء 2322021، والقطع من 677: 706، يوم الأربعاء 2422021، والقطع من 707: 736، يوم الخميس 2522021، والقطع من 737: 766، يوم الأحد 2822021، والقطع من 767: 796، يوم الإثنين 132021، والقطع من 797: 826، يوم الثلاثاء 232021، والقطع من 827: 856، يوم الأربعاء 332021، والقطع من 857: 886، يوم الخميس 432021، والقطع من 887: 916، يوم الأحد 732021، والقطع من 917: 946، يوم الإثنين 832021، والقطع من 947: 976، يوم الثلاثاء 932021، والقطع من 977: 1001، يوم الأربعاء 1032021، وتخصيص يومي الخميس 1132021 والأحد 1432021، لمن تخلف عن الاستلام بقطع أراضى الإسكان الاجتماعي، والأيام من الإثنين 1532021 وحتى الخميس 1832021، لمن تخلف عن الاستلام بقطع أراضي الإسكان المميز والإسكان الاجتماعي".