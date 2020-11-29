رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 نوفمبر 2020 الموافق 14 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإسكان»: بدء تسليم أراضي الإسكان بحدائق أكتوبر 3 يناير المقبل

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:42 ص
عاصم الجزار
عاصم الجزار
محمد إبراهيم
طباعة
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ الأحد 3 يناير وحتى الخميس 18 مارس 2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بمنطقة 168 فدانا، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي القرعة الخامسة بجوار "ابني بيتك 7" بالمدينة.

وأوضح المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المميز بمنطقة 168 فدانا، القطع من 1: 30، يوم الأحد 312021، والقطع من 31: 60، يوم الإثنين 412021، والقطع من 61: 90، يوم الثلاثاء 512021، والقطع من 91: 120، يوم الأربعاء 612021، والقطع من 121: 150، يوم الأحد 1012021، والقطع من 151: 180، يوم الإثنين 1112021، والقطع من 181: 210، يوم الثلاثاء 1212021، والقطع من 211: 240، يوم الأربعاء 1312021، والقطع من 241: 270، يوم الخميس 1412021، والقطع من 271: 300، يوم الأحد 1712021، والقطع من 301: 330، يوم الإثنين 1812021، والقطع من 331: 360، يوم الثلاثاء 1912021، والقطع من 361: 390، يوم الأربعاء 2012021، والقطع من 391: 420، يوم الخميس 2112021، والقطع من 421: 450، يوم الأحد 2412021، والقطع من 451: 480، يوم الإثنين 2512021، والقطع من 481: 510، يوم الثلاثاء 2612021، والقطع من 511: 540، يوم الأربعاء 2712021، والقطع من 541: 570، يوم الأحد 3112021، والقطع من 571: 600، يوم الإثنين 122021، والقطع من 601: 630، يوم الثلاثاء 222021، والقطع من 631: 660، يوم الأربعاء 322021، والقطع من 661: 690، يوم الخميس 422021، والقطع من 691: 720، يوم الأحد 722021، والقطع من 721: 750، يوم الإثنين 822021، والقطع من 751: 780، يوم الثلاثاء 922021، والقطع من 781: 810، يوم الأربعاء 1022021، والقطع من 811: 840، يوم الخميس 1122021، والقطع من 841: 870، يوم الأحد 1422021، والقطع من 871: 879، يوم الإثنين 1522021، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 1622021، وحتى الخميس 1822021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس الجهاز: "سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي القرعة الخامسة بجوار ابني بيتك 7، القطع من 587: 616، يوم الأحد 2122021، والقطع من 617: 646، يوم الإثنين 2222021، والقطع من 647: 676، يوم الثلاثاء 2322021، والقطع من 677: 706، يوم الأربعاء 2422021، والقطع من 707: 736، يوم الخميس 2522021، والقطع من 737: 766، يوم الأحد 2822021، والقطع من 767: 796، يوم الإثنين 132021، والقطع من 797: 826، يوم الثلاثاء 232021، والقطع من 827: 856، يوم الأربعاء 332021، والقطع من 857: 886، يوم الخميس 432021، والقطع من 887: 916، يوم الأحد 732021، والقطع من 917: 946، يوم الإثنين 832021، والقطع من 947: 976، يوم الثلاثاء 932021، والقطع من 977: 1001، يوم الأربعاء 1032021، وتخصيص يومي الخميس 1132021 والأحد 1432021، لمن تخلف عن الاستلام بقطع أراضى الإسكان الاجتماعي، والأيام من الإثنين 1532021 وحتى الخميس 1832021، لمن تخلف عن الاستلام بقطع أراضي الإسكان المميز والإسكان الاجتماعي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التعليم» تكشف حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

فتاة تعرض نفسها للزواج العرفى.. ومحامية توضح عقوبتها

جدول مواعيد نوات الإسكندرية 2020- 2021 وسر تسمية كل نوة وحالتها الجوية

الصحة تحذر الطلاب من مشاركة الأدوات الشخصية للوقاية من كورونا

الصور

image description

قوافل «نور حياة» لمكافحة مسببات وضعف وفقدان البصر تجوب قرى أسيوط

image description

«مياه أسيوط» و«GIZ» الألمانية يطلقان تجربة منشأة توليد الطاقة من الحمأة

image description

محافظ أسيوط يكرم شاعرين لتميزهما بمجالى الأدب وفوزهما بجائزتين دوليتين

image description

«التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ 27 أسرة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تجديد 102 مسجد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأحد 29-11-2020

تفاصيل حالة الطقس اليوم فى مصر الأحد 29-11-2020.. درجة الحرارة اليوم

القصة الكاملة لأزمة كاهن الإسكندرية.. القس كيرلس فتحي يطعن بالكتاب المقدس

جدول مواعيد نوات الإسكندرية 2020- 2021 وسر تسمية كل نوة وحالتها الجوية

إنفوجراف

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

تفشي كورونا في أمريكا أدى لانخفاض معدل الولادات

كبيرة أطباء كندا «قلقة» من تزايد إصابات كورونا

بريطانيا توفر «فيتامين الشمس» مجانا

دراسة: النظام الغذائى يقلل مخاطر السكر للنساء

أيام زمان

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

فنان شهير قاطع النادي الأهلي بسبب عامل لا يغسل يديه

«عمل الدور كما تخيلته».. لماذا أشاد نجيب محفوظ بالفنان محمد رضا؟

ذكريات حمادة إمام وطه إسماعيل وشحتة مع «أهداف لا تُنسى»

مقالات الرأي
ماجد حبته
قتلة لن يحاسبهم أحد
د. منى حلمى
فى مديح الدولة المدنية الحديثة
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
المزيد

الثقافة

أطفال أهل مصر «الدمج الثقافي» في زيارة لـ «أهرامات الجيزة»

خرافة «الفراعنة السود».. هل جاء المصريون القدماء من قلب أفريقيا؟

توت عنخ والأراجوز الكسلان يجذبون الأطفال والكبار.. (صور)

«عبدالدايم» تشهد حفل توزيع جوائز «المواهب الذهبية».. الليلة