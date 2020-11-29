ضبط 9 متهمين وبحوزتهم 3 كيلو بانجو و5 أسلحة بأسوان

نجح ضباط مديرية أمن أسوان، اليوم الأحد، بالتنسيق مع فرع الأمن العام من القبض على 9 أشخاص، خلال حملة أمنية، وبحوزتهم كميات من المخدرات.تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بالقبض على 9 متهمين وبحوزتهم: 5 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر، تزن 3.890 كيلو جرام، وتحرر المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.