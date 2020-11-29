ارتفاع إصابات كورونا في سنغافورة لـ58213

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 58 ألفا و213 حالة بعد تسجيل ثماني إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية، اليوم الأحد - أن الإصابات الجديدة تضمنت سبع حالات وافدة من الخارج تم اكتشافهم في الحجر الصحي عند وصولهم وحالة من المجتمع المحلي.ولم تُسجل أيضا حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 28 وفاة بينما تعافى 58 ألفا و119 حالة.