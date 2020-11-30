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8 نصائح للفتيات المقبلات على الزواج

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:58 ص
نصائح للفتيات المقبلات
نصائح للفتيات المقبلات على الزواج
هويدا سعيد
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الزواج سنة الحياة، ويقبل عليه الشباب حتى يقوا أنفسهم من الوقوع في الشهوات، وهي تجربة جديدة تقبل عليها الفتاة والرجل، ويجب علي كل منهما أن يكونا علي دراية كاملة بالصعوبات والتحديات التي سوف تواجهما خلال هذه المرحلة، لذلك تقدم خبيرة العلاقات الأسرية أمال ابراهيم، مجموعة من النصائح قبل الإقبال على الزواج لتتمتع بحياة أفضل.

التفاهم
التفاهم هو سر نجاح أي علاقة، فمهما كانت الصعوبات فلابد من وجود التفاهم بين الطرفيين.

الصوت المرتفع
يجب عليكي عدم الصراخ أو التحدث بصوت مرتفع عند حل مشكلة ما، ولكن يجب أن تحتوي الغضب حتي لا تتفاقم المشكلة.

الاكتفاء
يجب علي الطرفين عدم السماح لأي شخص بالتدخل في مشاكلهما الخاصة، خاصة الأهل للطرفيين.

الكذب
من أكبر الأخطاء التي من الممكن أن تهدم أي بيت هو الكذب، حيث إن ثبت الكذب على أي طرف من الإثنين سوف يفقد الثقة بينهما.

الثقة
من أهم الصفات التي يجب أن تكون بين الأزواج هي الثقة التي سوف يبني عليها البيت، وهي أيضًا إذا لم تتوفر فسوف تهدم البيت بكل سهولة.

احترام الأهل
احترام الأهل، والتفاهم الأسري، أهم شئ في نجاح أي علاقة زواج جديدة، حيث من أكثر المشاكل التي تواجهها الفتيات بعد الزواج هي صعوبة التفاهم مع أسرة الزوج، والأمر ذاته بالنسبة للرجال.

تحمل المسؤولية
تحمل المسؤولية شيئ أساسي لنجاح العلاقات الأسرية الجديدة، ويجب أن تتحدثي مع زوجك بأن يشاركك فيها، فالحياة الزوجية مشاركة.

التحكمات النسوية
ابتعدي عن التحكمات النسوية، وكوني مع زوجك ديمقراطية، والقرارات تحسمونها سويًا، حتى تعيشي حياة سعيدة.

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