قوافل «نور حياة» لمكافحة مسببات وضعف وفقدان البصر تجوب قرى أسيوط

كشف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات وضعف وفقدان البصر، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" وذلك لإجراء المسح الطبي على المواطنين وطلاب المدارس خاصة في المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ أهداف ورؤية مصر 2030 وتحقيق خطط التنمية المستدامة.وأشاد محافظ أسيوط بالمبادرات الرئاسية التي تعمل على تخفيف العبء وتوفير خدمات للمواطنين بكافة ربوع الجمهورية.وأوضح أن المبادرة الرئاسية "نور حياة" بإدارة أمل لأبناء المحافظة من الفئات الأكثر احتياجًا وطلاب مدارس المرحلة الابتدائية لاكتشاف أمراض الإبصار والرمد واتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة حيالها ورفع مستوى الرعاية الصحية لأهالي أسيوط.وأضاف إلى تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق فيما بينها لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتلاميذ المدارس وتغطية كافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أن القوافل الطبية للمبادرة بالتنسيق مع بعض الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني تستهدف الكشف الطبي على المواطنين وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانًا من داخل القافلة وإجراء التدخل الجراحي اللازم للحالات المرضية بالمستشفيات الحكومية بأسيوط دون أي مقابل.فضلا عن إستكمال المبادرة بالمسح الطبي والكشف المبكر لتلاميذ كافة مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة بخطة زمنية ومواعيد محددة سيتم الإعلان عنها على أن يتم توفير نظارات طبية مجانية للحالات المصابة منهم بضعف النظر وتحويل آخرى للتأمين الصحي وإضافة المريض للمبادرة لإجراء التدخل الجراحي بإحدى المستشفيات العسكرية في حالة الحاجة لذلك، لافتا إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والعمل على التنسيق بين كافة الجهات المعنية وصندوق تحيا مصر لتنفيذ هذه المبادرة ورفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة.هذا وتواصل القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية "نور حياة" استهداف المواطنين وتلاميذ المدارس بقرى المحافظة وواصلت قوافلها بقرى مركز البدارى والتي تنظمها مؤسسة صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الزهراوان تحت إشراف محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري.