رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 نوفمبر 2020 الموافق 14 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قوافل «نور حياة» لمكافحة مسببات وضعف وفقدان البصر تجوب قرى أسيوط

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:41 ص
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
كشف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات وضعف وفقدان البصر، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" وذلك لإجراء المسح الطبي على المواطنين وطلاب المدارس خاصة في المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ أهداف ورؤية مصر 2030 وتحقيق خطط التنمية المستدامة.

وأشاد محافظ أسيوط بالمبادرات الرئاسية التي تعمل على تخفيف العبء وتوفير خدمات للمواطنين بكافة ربوع الجمهورية.

وأوضح أن المبادرة الرئاسية "نور حياة" بإدارة أمل لأبناء المحافظة من الفئات الأكثر احتياجًا وطلاب مدارس المرحلة الابتدائية لاكتشاف أمراض الإبصار والرمد واتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة حيالها ورفع مستوى الرعاية الصحية لأهالي أسيوط.

وأضاف إلى تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق فيما بينها لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتلاميذ المدارس وتغطية كافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أن القوافل الطبية للمبادرة بالتنسيق مع بعض الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني تستهدف الكشف الطبي على المواطنين وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانًا من داخل القافلة وإجراء التدخل الجراحي اللازم للحالات المرضية بالمستشفيات الحكومية بأسيوط دون أي مقابل.

فضلا عن إستكمال المبادرة بالمسح الطبي والكشف المبكر لتلاميذ كافة مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة بخطة زمنية ومواعيد محددة سيتم الإعلان عنها على أن يتم توفير نظارات طبية مجانية للحالات المصابة منهم بضعف النظر وتحويل آخرى للتأمين الصحي وإضافة المريض للمبادرة لإجراء التدخل الجراحي بإحدى المستشفيات العسكرية في حالة الحاجة لذلك، لافتا إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والعمل على التنسيق بين كافة الجهات المعنية وصندوق تحيا مصر لتنفيذ هذه المبادرة ورفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة.

هذا وتواصل القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية "نور حياة" استهداف المواطنين وتلاميذ المدارس بقرى المحافظة وواصلت قوافلها بقرى مركز البدارى والتي تنظمها مؤسسة صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الزهراوان تحت إشراف محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري.

موضوعات متعلقة

حقيقة تعيين صفي الدين رئيسا مؤقتا للزمالك

«اقتحم محل حلويات بميكروباص».. طفل يدهس 5 مواطنين في طنطا

شاهد.. دار الإفتاء ترد على حملة التنمر ضد شيكابالا

تفاصيل حالة الطقس اليوم فى مصر الأحد 29-11-2020.. درجة الحرارة اليوم

الصور

image description

قوافل «نور حياة» لمكافحة مسببات وضعف وفقدان البصر تجوب قرى أسيوط

image description

«مياه أسيوط» و«GIZ» الألمانية يطلقان تجربة منشأة توليد الطاقة من الحمأة

image description

محافظ أسيوط يكرم شاعرين لتميزهما بمجالى الأدب وفوزهما بجائزتين دوليتين

image description

«التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ 27 أسرة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تجديد 102 مسجد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأحد 29-11-2020

تفاصيل حالة الطقس اليوم فى مصر الأحد 29-11-2020.. درجة الحرارة اليوم

القصة الكاملة لأزمة كاهن الإسكندرية.. القس كيرلس فتحي يطعن بالكتاب المقدس

جدول مواعيد نوات الإسكندرية 2020- 2021 وسر تسمية كل نوة وحالتها الجوية

إنفوجراف

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

تفشي كورونا في أمريكا أدى لانخفاض معدل الولادات

كبيرة أطباء كندا «قلقة» من تزايد إصابات كورونا

بريطانيا توفر «فيتامين الشمس» مجانا

دراسة: النظام الغذائى يقلل مخاطر السكر للنساء

أيام زمان

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

فنان شهير قاطع النادي الأهلي بسبب عامل لا يغسل يديه

«عمل الدور كما تخيلته».. لماذا أشاد نجيب محفوظ بالفنان محمد رضا؟

ذكريات حمادة إمام وطه إسماعيل وشحتة مع «أهداف لا تُنسى»

مقالات الرأي
ماجد حبته
قتلة لن يحاسبهم أحد
د. منى حلمى
فى مديح الدولة المدنية الحديثة
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
المزيد

الثقافة

أطفال أهل مصر «الدمج الثقافي» في زيارة لـ «أهرامات الجيزة»

خرافة «الفراعنة السود».. هل جاء المصريون القدماء من قلب أفريقيا؟

توت عنخ والأراجوز الكسلان يجذبون الأطفال والكبار.. (صور)

«عبدالدايم» تشهد حفل توزيع جوائز «المواهب الذهبية».. الليلة