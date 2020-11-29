نادي العاملين بجامعة الزقازيق الأول في بطولة التايكوندو

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الفائزين بالمراكز المتقدمة في بطولة الشرقية للتايكوندو (ناشئين تحت 12 سنة) والتي أقيمت بنادي الصفوة الرياضي بالعاشر من رمضان بمشاركة 20 نادي رياضي على مستوى المحافظة، متمنيا لهم التوفيق والمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية والحصول على الميداليات الذهبية ورفع اسم مصر عاليا.ومن جانبه أعلن وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة عن فوز لاعبي نادي العاملين بجامعة الزقازيق بالمركز الأول بنين ونادي بلبيس الرياضي على المركز الأول فتيات في بطولة الشرقية للتايكوندو ناشئين، مشيرا إلى أن المركزين الثاني والثالث بنين فاز بهما كل من مركز شباب العصلوجي ونادي الحسينية الرياضي والمركزين الثاني والثالث فتيات فاز بهما نادي العاشر من رمضان ونادي الصفوة الرياضي، مشيرا إلى أنه تم تسليم الميداليات والكؤوس للفائزين في حضور محمد أبو سمرة رئيس منطقة الشرقية للتايكوندو ومسئولى منطقة الشرقية للتايكوندو.أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال البطولة من خلال القيام بتعقيم الملاعب وأماكن الانتظار مع الحفاظ على مسافات التباعد بين اللاعبين وقياس درجة الحرارة قبل الدخول ومنع التكدس والزحام حفاظا على صحة وسلامة الجميع.