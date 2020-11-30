رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أبرز 7 أسئلة لفتح حوار مع شريك الحياة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:14 ص
لفتح حوار مع شريك
لفتح حوار مع شريك الحياة
هويدا سعيد
طباعة
هناك أشخاص لا يستطيعون فتح الحوار خاصة مع شريك حياتهم، فمنهم من يكون محرج، ومنهم لا يستطيع فتح حوارت للكلام، ولكي تتجنبي المواقف المحرجة تقدم خبيرة العلاقات الأسرية أمال ابراهيم مجموعة من الأسئلة يمكن الأستعانه بها خلال حوارك مع شريك حياتك.


- من الممكن أن تتطرح عليه سؤال عن الأكلات المفضلة إليه
يمكن من خلال فتح موضوعات عن الأكل، يمكن خلق حوار كبير، حيث أن الكل منا يحب الأكل، فحتى تكون على دراية بالأكلات المفضلة إليه.

- ما الأسم الذي كنت تفضلة غير أسمك
يمكن أن تتطرح عليه سؤال ماذا كان يفضل اسم غير اسمه الحالي، ومن خلال ذلك سوف تعرفين ما هي الأسماء المفضلة إليه.

- حدثني عن شخصيتك في نقاط:
يمكن طرح هذا السؤال عليه حتي تعرفي شخصيته بطريقة غير مباشرة وتفهميه أكثر.

- ما هو أكثر شيء مثير وخطير قمت به
يمكنك معرفة كل هوايته المختلفة من خلال طرح هذا السؤال حتي تعرفينه أكثر.

- ماذا كنت تفضل أن تعمل غير مهنتك الحالية
يمكن أن تفتحي حوار من خلال سؤاله عن العمل الذي كان يود أن يعملة بخلاف عمله الحالي.

- ماهي لحظات السعادة في حياتك.
يمكن أن تتطرحي عليه سؤال اذكر لي ثلاث لحظات سعادة في حياتك.

- من هو نجمك المفضل
يمكن طرح هذا السؤال، بالإضافة إلي طرح سؤال إذا كنت من أحد نجوم المسلسلات التليفزيونية، فأي منهم ستختار، بالأضافة إلى معرفة ما هو فيلمه المفضل على الإطلاق، والأغاني المفضلة لديه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإحصاء: 15 ألف حالة طلاق بعد 20 سنة زواج خلال عام

بكاء أمير مرتضى بعد علمه بقرار «الرياضة».. واستقالته من الزمالك

بالأسماء.. تعرف على تشكيل مجلس الزمالك الجديد

أسعار الذهب اليوم الأحد 29-11-2020

الصور

image description

ننشر نتيجة انتخابات اتحاد طلاب مدارس دمياط

image description

تصدير 824 حاوية فواكه وخضروات لـ5 دول عبر ميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة

image description

ضبط 11 مليون قرص مخدر قبل تهريبها بدمياط

image description

ضبط آلاف الأدوية غير المرخصة بدمياط

الأكثر قراءة

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

السيرة الذاتية للمستشار أحمد بكري رئيس نادي الزمالك الجديد

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور بعد حل مجلس الزمالك

إبراهيم عيسى: من ينادي بالخلافة عليه مراجعة مفهومه عن الوطنية

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

نابولى الإيطالى يكرم مارادونا برباعية فى شباك روما (فيديو)

«مباركة» يحصد جائزة المهرجان المغاربى للفيلم

أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء اليوم الإثنين 30-11-2020

وفاة اللاعب السنغالى السابق بابا ديوب عن عمر يناهز 42 عاما

أيام زمان

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

فنان شهير قاطع النادي الأهلي بسبب عامل لا يغسل يديه

«عمل الدور كما تخيلته».. لماذا أشاد نجيب محفوظ بالفنان محمد رضا؟

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الحليم».. يؤخر العقاب لأنه يحبك حتى تعود وتتوب
د.أحمد الخميسى
ملف الوحدة الوطنية
ماجد حبته
حافظ «مش فاهم» الميرازى!
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: ما تعلاش عن الحاجب
المزيد

الثقافة

فاطمة الحصي: الأمراض الثقافية شوّهت الوسط الثقافي (حوار)

أمهات الأدباء 5| والدة جبران خليل جبران: أنقذته من التشرد في طفولته

عبدالحميد: «ما بعد كورونا» يدعم المبدعين فى مواجهة فقدان اليقين

أحمد الشهاوي: أهديت ديواني لابني أملًا أن يمنحه بعض السعادة