أبرز 7 أسئلة لفتح حوار مع شريك الحياة

- من الممكن أن تتطرح عليه سؤال عن الأكلات المفضلة إليه



- ما الأسم الذي كنت تفضلة غير أسمك



- حدثني عن شخصيتك في نقاط:



- ما هو أكثر شيء مثير وخطير قمت به



- ماذا كنت تفضل أن تعمل غير مهنتك الحالية



- ماهي لحظات السعادة في حياتك.



- من هو نجمك المفضل



هناك أشخاص لا يستطيعون فتح الحوار خاصة مع شريك حياتهم، فمنهم من يكون محرج، ومنهم لا يستطيع فتح حوارت للكلام، ولكي تتجنبي المواقف المحرجة تقدم خبيرة العلاقات الأسرية أمال ابراهيم مجموعة من الأسئلة يمكن الأستعانه بها خلال حوارك مع شريك حياتك.يمكن من خلال فتح موضوعات عن الأكل، يمكن خلق حوار كبير، حيث أن الكل منا يحب الأكل، فحتى تكون على دراية بالأكلات المفضلة إليه.يمكن أن تتطرح عليه سؤال ماذا كان يفضل اسم غير اسمه الحالي، ومن خلال ذلك سوف تعرفين ما هي الأسماء المفضلة إليه.يمكن طرح هذا السؤال عليه حتي تعرفي شخصيته بطريقة غير مباشرة وتفهميه أكثر.يمكنك معرفة كل هوايته المختلفة من خلال طرح هذا السؤال حتي تعرفينه أكثر.يمكن أن تفتحي حوار من خلال سؤاله عن العمل الذي كان يود أن يعملة بخلاف عمله الحالي.يمكن أن تتطرحي عليه سؤال اذكر لي ثلاث لحظات سعادة في حياتك.يمكن طرح هذا السؤال، بالإضافة إلي طرح سؤال إذا كنت من أحد نجوم المسلسلات التليفزيونية، فأي منهم ستختار، بالأضافة إلى معرفة ما هو فيلمه المفضل على الإطلاق، والأغاني المفضلة لديه.