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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تعليم القليوبية» يُشدد على تطبيق إجراءات مواجهة «كورونا» بالمدارس

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:31 ص
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، السيد الفيومي، عددًا من المدارس بمدينة العبور؛ لمتابعة انتظام الدراسة وآلية سير العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشملت جولة وكيل التعليم، مدرستي عثمان بن عفان الرسمية للغات، ومدرسة السيدة عائشة للتعليم الأساسي، مشددًا على ضرورة الالتزام والانضباط داخل المدارس وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة «كورونا»، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وأكد «الفيومي» على أهمية دور المعلمين، موجهًا الشكر لهم على جهودهم المبذولة في الارتقاء بالعملية التعليمية ورسالتهم السامية وعملهم في ظل الإجراءات الوقائية المطبقة، وتحملهم أمانة الحفاظ على سلامة وصحة الطلاب.

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