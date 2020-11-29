تضامن الإسكندرية تناقش نبذ الأسر البديلة للأبناء في مؤتمر إدارة الحالة

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية بمشاركة منظمة اليونيسيف، مؤتمر إدارة الحالة، ضمن المؤتمرات المستمرة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، لمتابعة تقييم مؤسسات الرعاية الاجتماعية والاخصائيين الاجتماعيين بإدارة الحالة ورصد جميع الحالات والعمل على دمجهم وتأهيلهم.حيث ناقش المؤتمر مشكلة نبذ الأسر البديلة للأبناء نظرا لسلوكياتهم والعمل مع تلك الأسر لتلافى أي سلبيات ومشاكل، كما ناقش أيضا مشكلة الأوراق الثبوتية والعمل على حلها.وفي سياق آخر تلاحظ أن إدارة الحالة أثبتت نتائج فعالة بتدخلاتها في دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بتطور ملحوظ سواء إداريا وفنيًا، كما تم استعراض لجان إحالة الحالات عن طريق:(النيابة - الشرطة - خط نجدة الطفل - لجان الحماية - الطفل نفسه - الأسرة).وخلال مؤتمر تم الإعلان عن انشاء مركز متخصص لتصنيف وتوجيه وإرشاد ودمج الحالات بهدف خدمة كل الحالات سواء (تأهيل - دفاع - أسرة وطفولة).حضر المؤتمر طارق جمال الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ومسئولي وزارة التضامن الاجتماعي بإدارة الدفاع الاجتماعي، ومنسق منظمة اليونيسيف بالإسكندريةومشرف وحدة إدارة الحالة بالمديرية، ومدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية وأخصائي إدارة الحالة.