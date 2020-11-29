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محافظات

الكشف وصرف العلاج مجانًا لـ 588 مواطنًا بالوادي الجديد ضمن «حياة كريمة»

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:26 ص
حياة كريمة
حياة كريمة
محمد مهدي
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أعلنت مديرية الصحة والسكان بالوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تنظيم قافلة طبية مجانية للكشف وصرف العلاج لعدد 588 مواطنًا بقرية القصر التابعة لمركز ومدينة الداخلة، في تخصصات «الباطنة، الجراحة، الجلدية، الأطفال، النساء، أنف وأذن، الأسنان».

أشار وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، الدكتور أحمد محروس، في بيان، إلى أن القافلة وقعت الكشف الطبي وصرفت الدواء بالمجان للمواطنين على مدى يومي 27 و28 نوفمبر الشهر الجارى.

ولفت «محروس»، إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، وفي إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتسيير القوافل الطبية العلاجية بالمناطق النائية والبعيدة عن المنشآت الصحية، بالتنسيق بين إدارة القوافل الطبية بالوزارة ومديرية الشئون الصحية.

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