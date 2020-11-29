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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تاج الدين» يبشِّر المصريين: توفير لقاح كورونا فور اعتماده

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:44 ص
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين،
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة والوقاية إن الدولة تسعى إلى توفير لقاح لفيروس كورونا فور اعتماد أيًا من اللقاحات التي يتم إجراء التجارب عليها.

وأشار تاج الدين في تصريحات للدستور، إلى أن القيادة السياسية لديها رغبة قوية لتوفير اللقاح لجميع المحتاجين له والذين لديهم أولوية بأخذه.

ولفت تاج الدين إلى أنه من الممكن أن يكون هناك مصاب بالفيروس لا تظهر عليه أي أعراض، ويتسبب بعدوى للكثيرين، مشددًا على أهمية ارتداء الكمامة في جميع الأماكن العامة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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