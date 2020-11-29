عوض تاج الدين: مصر تشهد الموجة 2 من كورونا وأخشى تفاقم الإصابات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة، إن الدولة دخلت الموجة الثانية من فيروس كورونا منذ عدة أيام، معربًا عن تخوفه من تفاقم أعداد الإصابات بالفيروس خلال الفترة المقبلة بسبب انخفاض درجات الحرارة وعدم اتباع المواطنين الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.وأوضح تاج الدين في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الدولة اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب انتشار العدوى ولكن المراهنة على وعي المواطنين هو الاحتياط الأبرز الذي يبقى البلاد من الدخول بشكل كبير في الجائحة التى قد تتسبب في زيادة أعداد المصابين إلى الأضعاف المضاعفة خلال الفترة المقبلة.وأكد تاج الدين أن الأعداد التي يتم تسجيلها يوميًا للمصابين تعتبر أقل مقارنة بالموجة الأولى من الفيروس التى اجتاحت البلاد في أول العام الجاري، لافتا إلى أنه إذا اتبع المواطنون الإجراءات الاحترازية يمكن تحجيم انتشار الفيروس وحصره في المناطق التي تم اكتشافه فيها فقط.