إجراءات مشددة داخل وحدات المرور للوقاية من «كوفيد 19»

شددت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع فروعها الجغرافية في المحافظات، من الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كوفيد 19 داخل جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تعقيم مقار وحدات المرور بالمحافظات بشكل يومي، استعدادًا لاستقبال المواطنين ومساعدتهم في تنفيذ إنهاء تراخيص سياراتهم.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تبدأ عمليات التعقيم بشكل دوري على مدار ساعات العمل حرصًا على سلامة المترددين على الإدارات المختلفة.وشدد رؤساء وحدات المرور على ارتداء الكمامة كشرط أساسي للدخول لوحدات المرور، مع الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بالمسافات الآمنة أثناء التردد عليها، حرصًا على سلامة المواطنين وسلامة العاملين.وفى نفس السياق، قامت وحدة المرور بتطوير أدائها الأمني بصورة واضحة، خاصة فيما يتعلق بتطوير وحدات المرور وتسهيل الإجراءات الترخيصية للمواطنين في سهولة ويسر، فضلًا عن الاهتمام بكبار السن والمعاقين في لمسات إنسانية ملحوظة، وكذلك القضاء على ظاهرة السماسرة الذين أوهموا المواطنين بقدرتهم على سرعة استخراج التراخيص.