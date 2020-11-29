تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار بأبو قير

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول سقوط أجزاء من عقار بمنطقة أبو قير، وطلب ملف العقار من الحي وتشكيل لجنة هندسية لإجراء المعاينة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ بانهيار أجزاء من عقار بمنطقة أبو قير وذلك دون حدوث أي خسائر أو إصابات بسبب الطقس السيئ.على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط أجزاء من عقار بشارع علي بن أبي طالب بمنطقة أبو قير، وأن العقار بناء قديم، مأهول بالسكان، وانهيار أجزاء من الطابق العاشر، دون حدوث أي إصابات، أو خسائر بالعقارات المجاورة له، تم وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظا على سلامة المارة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.