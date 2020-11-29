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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سيدة تشكو زوجها لمحكمة الأسرة: سرق ذهب حماتى وتزوج عجوزًا طمعًا فى مالها

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:39 ص
محكمة الاسرة
محكمة الاسرة
داليا عبد الباسط
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تقدمت سيدة ثلاثينية لمحكمة الأسرة بمدينة نصر لرفع دعوى تطالب فيها بنفقة المتعة بعد طردها من منزل الزوجية لاعتراضها على زواج زوجها من سيدة أخرى تكبره بثلاثين عامًا.

قالت إيناس.ع فى دعواها رقم ٣٧٥٥ لسنة ٢٠٢٠: تزوجته بعد قصة حب كبيرة تحدث عنها الجميع وأثمر زواجنا عن إنجاب طفلين لم يتعد عمراهما السبع سنوات، منذ زواجنا وأنا أعيش معه حرفيًا فى مأساة غير طبيعية، من تكاسل عن الذهاب للعمل وإنفاق كل ما لدينا فى أتفه الأشياء، فلم يستمر فى عمل أكثر من شهرين ويتم طرده.

وأضافت الزوجة: ازداد الأمر سوءًا بعد إصرار حماتى على طردنا من المنزل بعد قيام زوجى بسرقة مصوغاتها وبيعها للإنفاق علينا، واتهمتنى بأنى من حرضته على ذلك، توسلت لها أن تتركنا، لكنها أصرت وانتقلنا لشقة صغيرة جدا لا يتحمل أحد السكن بها.

وتابعت: منذ ستة أشهر تقريبا فاجأني زوجى بأنه وجد عملًا وبراتب مناسب، كنت فى غاية السعادة وأوصيته بأن يلتزم فيه حتى لا يتم طرده، وكان من المدهش لى أنه فعلًا استمر فيه وبدأت حياتنا تنتعش، حتى بدأ يغيب علينا بالأيام، دون أن يطمئن عليّ ولو بتليفون، وبمراقبته تأكدت من زواجه من سيدة سبعينية طمعًا في أموالها.

كنت فى حالة من الانهيار والبكاء وانتظرته حتى يأتى ويكذب ما سمعته، وعندما حضر حكى لى بكل جرأة بأنه تعرف على هذه السيدة عن طريق الفيس بوك وهى من سعت لتوظيفه وأوهمها بحبه لها حتى تزوجها ليحصل على أموالها وعندما اعترضت وقررت فضح أمره أمامها قام بطردى أنا وأطفالى من الشقة، كما هددنى بأخذ الأطفال منى عنوة إذا اعترضت طريقه أو فضحت أمره، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة وقررت تحرير عدد من الدعاوى ضده.

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