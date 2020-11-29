«كمين مرور» يعيد دراجة نارية لصاحبها في سوهاج

تمكنت مباحث المرور بسوهاج برئاسة العميد شريف الشاعر، رئيس المباحث، من إرجاع دراجة بخارية مبلغ بسرقتها لصاحبها، والذي "فرح فرحا شديد"، من خلال الحملات الأمنية والأكمنة المرورية التي تنظمها إدارة المرور، في إطار توجيهات السيد اللواء محمود توفيق، وزيرالداخلية، وتحت إشراف اللواء الدكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تنفيذا لخطة العمل التي تنتهجها المديرية والمتضمنة في أحد عناصرها ضبط الدراجات النارية المبلغ بسرقتها.بدأت تفاصيل الواقعة، بحسب بيان أمني، من تمكن ضباط وحدة مباحث إدارة مرور سوهاج من ضبط المدعو "أحمد. م.ا 32 عاما، عامل، ويقيم دائرة مركز سوهاج، أثناء قيادته الدراجة البخارية بلوحات معدنية لمرور سوهاج، وبسؤاله عن التراخيص أفاد سلبًا بعدم تواجدها معه.عرض ضباط المرور الدراجة على اللجنة الفنية بإدارة مرور سوهاج، وتبين أنها تحمل شاسيه موتور رقم محددة ومثبت عليها لوحات معدنية سوهاج.بالاستعلام عن طريق جهاز الحاسب الآلي لشبكة الإدارة العامة للمرور برقم الدراجة ورقمي الشاسيه والموتور، تبين أنها مقيده باسم "حسام الدين.ع.ع"، يقيم دائرة قسم أول سوهاج.بالاستعلام عن طريق الحاسب الآلي لقطاع الأمن العام برقم الدراجة ورقمي الشاسيه والموتور لم يستدل لها علي ثمة بيانات مسجلة.وبالاستعلام جنائيًا عن المتهم تبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه في قضية "سرقة"، وباستدعاء مالك الدراجة وسؤاله قرر أن الدراجة المضبوطه ملكه، وتم سرقتها بتاريخ محدد من أمام منزله، وبمواجهة المتهم قرر بمضمون ما تقدم، وحرر محضر بالواقعة وتوالت نيابة شمال المرور التحقيق.