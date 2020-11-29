«قضايا لا يمكن الحديث عنها».. السودان يكشف طبيعة الزيارة الإسرائيلية

أعلن مجلس السيادة السوداني بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، أن زيارة الوفد الإسرائيلي الأسبوع الماضي إلى السودان «ذات طبيعة عسكرية بحتة».وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، في حوار مع صحيفة «حكايات» السودانية، إن زيارة الوفد «ذات طبيعة عسكرية بحتة، وليست زيارة سياسية».وكشف عن أن لقاء وفد إسرائيلي من شخصيات عسكرية ناقش قضايا محددة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عنها في الوقت الحالي.وأضاف أن الوفد الإسرائيلي ابتدر زيارته للسودان، بطواف على منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة، والتقى فيها بعسكريين، مؤكدا أن اللقاء لم يناقش أي جانب من الجوانب السياسية المتعلقة بالتطبيع بين الخرطوم وتل أبيب.وأعلن عن توقف المفاوضات التي كانت تجري بين السودان وإسرائيل عقب المكالمة الهاتفية الثلاثية بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وانتهت بالشروع في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.وقال الفكي، إنّ النقاش سيتواصل في ملف التطبيع في وقت لم يتم تحديده حتى الآن، وأضاف «ما في حاجة بتخلينا نتحاشى الحديث عن التطبيع مع إسرائيل. وأنا شخصيًا كعضو مجلس سيادة، ظللت منذ لقاء البرهان ونتنياهو في بيوغندا، أتحدث باستمرار على مدار الشهور الماضية عن التطبيع».وأعلن السودان وإسرائيل والولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، عن موافقة الأول تطبيع العلاقات بينه وبين تل أبيب والخرطوم.