الفريق الطائر بالمستشفيات التعليمية يجرى جراحتى تغيير صمام ميترالى بالمنظار

قام الفريق الطبي الطائر لجراحات القلب بالمنظار التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بإجراء تغيير الصمام الميترالي لمريضتين بمستشفى دمنهور التعليمي، وخرجت المريضتان من المستشفى بحالة صحية جيدة بعد أربعة أيام فقط من إجراء الجراحة.وقال الدكتور تامر البنا رئيس الفريق الطائر لجراحات القلب بالمناظير بالهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، إن إجراء جراحات القلب بالمنظار هي من أحدث طرق الجراحات القلبية، والتي تعد من التقنيات التي تحتاج إلى مهارات عالية وتجهيزات حديثة، وتمتاز هذه الجراحات عن الجراحات التقليدية بأن مدة إقامة المريض بالمستشفى فى كثير من الأحيان تعتبر أقل من نصف مدة الإقامة في الجراحات العادية، ويمكن للمريض العودة إلى عمله بعد أسبوعين من إجراء العملية على النقيض من الجراحات العادية التي يعود المريض فيها إلى عمله بعد شهرين من العملية.وأضاف البنا بأن المريضتين كانت إحداهن عمرها 56 عاما وحالتها الصحية العامة حرجة، وقامت بإجراء العديد من العمليات الجراحية مما أدى إلى صعوبة علاجها بالطريقة الجراحية التقليدية، أما المريضة الأخرى عمرها 37 عامًا ولديها من الظروف التي تجبرها على استخدام طرق العلاج الحديثة التي تتيح لها ممارسة الحياة الطبيعية خلال أقصر مدة ممكنة وقد تم تغيير الصمام الميترالي للحالتين ومتابعتهما لمدة أربعة أيام بالمستشفى ومن ثم خروجهما بحالة جيدة.وقال الدكتور أسامة البلكي مدير عام مستشفى دمنهور التعليمي بأن إجراء عمليات القلب المفتوح بالمنظار هو السابقة الأولى من نوعها في محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة، وهذا ليس بجديد على مستشفى دمنهور التعليمي الذي كان دائما سباقًا في تقديم الخدمات الطبية بأحدث الطرق وعلى أيدى أمهر الأطباء المتميزين وبتجهيزات عالية التقنية.من جهته أعرب الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، عن تقديره للفريق الطائر للهيئة لتولي مسئولية نشر وتدريب الأطباء على مستوى وحدات الهيئة في مجال جراحات القلب بالمناظير.وأضاف أن مستشفى دمنهور التعليمي لن يكون المحطة الوحيدة للفريق، وسيتم إجراء مثل هذه الجراحات في مستشفيات شبين الكوم التعليمي والأحرار التعليمي وقريبًا في مستشفى بنها التعليمي بعد افتتاح مبنى الطوارئ الجديد وقسم جراحات القلب بها.ويأتي هذا في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية لرفع المعاناة عن المرضى والعمل على الإسراع فى القضاء على قوائم الانتظار وتوفير خدمة طبية متاحة للجميع وبمستوى عالي الجودة لخدمة أهلنا من المرضى وتخفيف معاناتهم.