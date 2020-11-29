رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 نوفمبر 2020 الموافق 14 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الشمالية تشدد القيود البحرية لمواجهة كورونا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:01 ص
جريدة الدستور
أ.ش.أ
طباعة
تتأهب كوريا الشمالية لتشديد القيود على دخول مياهها البحرية للبلاد في إطار خطواتها لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وذلك حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية في البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الأحد عن الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية، أن السلطات تجهز المزيد من وحدات مكافحة الفيروسات وتتخذ خطوات أقوى "لإزالة العناصر غير المتحضرة وغير الصحية التي يمكن أن تسهم في انتشار الوباء خلال الشتاء"، مشيرة إلى أن تلك الأنباء تأتي بعد يومين من إعلان كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية حظرت الصيد البحري وأعلنت الإغلاق بعدة مناطق من بينها العاصة بيونج يانج.

وتابعت الشبكة أن المسؤولين يصممون إجراءات صارمة لمكافحة الوباء على طول المناطق الحدودية لمنع الفيروس من دخول البلاد، كما تضع السلطات قواعد أكثر صرامة للأنشطة البحرية وما يختص بجمع المواد الملوثة في المياه.

وأكدت كوريا الشمالية عدم تسجيلها أي حالة إصابة بالفيروس على أراضيها وهو ما شكك فيه خبراء خارجيون على نطاق واسع.

موضوعات متعلقة

«التعليم» تكشف حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

الإدارية العليا تكشف عن أخطر عملية للإضرار «بهرم خوفو» تمت في عهد الإخوان

الحكومة تحسم الأمر.. لا تخفيض برواتب الموظفين

إثيوبيا تعلن انتهاء العمليات العسكرية فى إقليم تيجراى

الصور

image description

محافظ أسيوط يكرم شاعرين لتميزهما بمجالى الأدب وفوزهما بجائزتين دوليتين

image description

«التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ 27 أسرة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تجديد 102 مسجد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه

image description

أسيوط تناشد أهاليها الإسراع في التصالح على مخالفات البناء

image description

مد خدمة الصرف الصحي بدير درنكة ودرنكة الجديدة بـ 148 مليون جنيه

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس اليوم فى مصر الأحد 29-11-2020.. درجة الحرارة اليوم

القصة الكاملة لأزمة كاهن الإسكندرية.. القس كيرلس فتحي يطعن بالكتاب المقدس

جدول مواعيد نوات الإسكندرية 2020- 2021 وسر تسمية كل نوة وحالتها الجوية

الإدارية العليا تكشف عن أخطر عملية للإضرار «بهرم خوفو» تمت في عهد الإخوان

إنفوجراف

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

بريطانيا توفر «فيتامين الشمس» مجانا

دراسة: النظام الغذائى يقلل مخاطر السكر للنساء

مواعيد القطارات اليوم الأحد 29-11-2020

باحثون يكتشفون: كيف يؤثر التوتر على إيقاع الساعة البيولوجية والنوم؟

أيام زمان

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

فنان شهير قاطع النادي الأهلي بسبب عامل لا يغسل يديه

«عمل الدور كما تخيلته».. لماذا أشاد نجيب محفوظ بالفنان محمد رضا؟

ذكريات حمادة إمام وطه إسماعيل وشحتة مع «أهداف لا تُنسى»

مقالات الرأي
ماجد حبته
قتلة لن يحاسبهم أحد
د. منى حلمى
فى مديح الدولة المدنية الحديثة
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
المزيد

الثقافة

خرافة «الفراعنة السود».. هل جاء المصريون القدماء من قلب أفريقيا؟

توت عنخ والأراجوز الكسلان يجذبون الأطفال والكبار.. (صور)

«عبدالدايم» تشهد حفل توزيع جوائز «المواهب الذهبية».. الليلة

الليلة..عرض «إخناتون.. غبار النور» بدار الأوبرا