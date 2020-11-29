الأمم المتحدة تدعو الحكومة العراقية لمحاسبة مرتكبي أعمال العنف

أعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، عن أسفها لفقدان الأرواح والإصابات بين المتظاهرين العراقيين، داعية الحكومة إلى بذل قصارى جهدها لحماية المتظاهرين السلميين وضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف.وقالت البعثة في تدوينه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوردتها قناة "السومرية نيوز"، اليوم الأحد: "ندين العنف الذي وقع مؤخرًا، ونأسف لفقدان الأرواح والإصابات بين المتظاهرين العراقيين".ودعت البعثة جميع الأطراف إلى ضرورة الهدوء، وحثت السلطات العراقية على بذل قصارى جهدها لحماية المتظاهرين السلميين وضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف.