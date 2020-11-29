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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 4 أشخاص بينهم مسؤول أفغاني بارز في هجوم انتحاري

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:58 ص
هجوم انتحاري
هجوم انتحاري
أ.ش.أ
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أفادت تقارير إعلامية في أفغانستان، اليوم الأحد، بإصابة أربعة أشخاص بينهم رئيس مجلس إقليم "زابول" عطا جان حقبيان، في هجوم انتحاري وقع بمدينة "قلعة" عاصمة الإقليم.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، أنه لم تعلن أي جهة أو جماعة بما في ذلك حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.

من جانبهم، قال أقارب حقبيان إن الهجوم استهدفه بعد دقائق من مغادرته لمنزله حيث كان متوجها إلى مقر عمله.

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