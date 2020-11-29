نجل نتنياهو يُشبه المتظاهرين ضد والده بـ«داعش»

شبّه يائير نتنياهو، النجل الأكبر لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتظاهرين الإسرائيليين المُطالبين باستقالة والده، بتنظيم "داعش".ونشر يائير على صفحته في "إنستجرام" مقطع فيديو تمثيلي، تظهر فيه مركبة يستقلها عناصر من "داعش"، وهم يحملون رايتهم السوداء، وفي تعليقه على الفيديو قال نتنياهو الابن، "تذكرت أين رأيت القوافل التي تحمل الأعلام السوداء".وأثار منشور يائير نتنياهو سخط حراك "الأعلام السوداء"، التي انتقدته وانتقدت والده.وشاركت، مساء أمس السبت، أكثر من 100 مركبة إسرائيلية في مسيرة احتجاجية توجهت إلى القدس، للمطالبة بلجنة تحقيق رسمية في قضية "الغواصات" في إشارة إلى شبهات الفساد ضد نتنياهو.وانطلقت القوافل الاحتجاجية من قيسارية شمالا حيث منزل نتنياهو الشخصي، وحمل المتظاهرون مجسمات غواصات وطائرات إف -35 على سياراتهم.وطالبت حركة "الأعلام السوداء"، المشرفة على هذه المظاهرات، بتنحي رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو عن الحكومة، معتقدة أن الديمقراطية في إسرائيل في خطر.وفي كل يوم سبت تنظيم تظاهرات في تل أبيب والقدس وعدة مناطق للمطالبة برحيل نتنياهو.