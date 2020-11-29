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الأحد 29 نوفمبر 2020 الموافق 14 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 29 نوفمبر 2020

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:54 ص
برج العقرب
برج العقرب
سلمى بدر
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العقرب على النحو التالي:

مهنيًا: تكون في الموقع الأقوى لكن لا تستغل هذا الأمر، لا تستطيع أن تحصل على كل شيء.

عاطفيًا: من الممكن أن تتلقى عرضًا للزواج أو أن تعقد خطبة، أو يؤدي الفريق الآخر أو الشريك أو الزوج دورًا في أحداث هذا اليوم.

صحيًا: آن الأوان لوضع حد لعصبيتك وانفعالاتك غير المبررة والمؤذية لصحتك.

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