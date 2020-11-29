حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 29 نوفمبر 2020
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:54 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العقرب على النحو التالي:
مهنيًا: تكون في الموقع الأقوى لكن لا تستغل هذا الأمر، لا تستطيع أن تحصل على كل شيء.
عاطفيًا: من الممكن أن تتلقى عرضًا للزواج أو أن تعقد خطبة، أو يؤدي الفريق الآخر أو الشريك أو الزوج دورًا في أحداث هذا اليوم.
صحيًا: آن الأوان لوضع حد لعصبيتك وانفعالاتك غير المبررة والمؤذية لصحتك.
مهنيًا: تكون في الموقع الأقوى لكن لا تستغل هذا الأمر، لا تستطيع أن تحصل على كل شيء.
عاطفيًا: من الممكن أن تتلقى عرضًا للزواج أو أن تعقد خطبة، أو يؤدي الفريق الآخر أو الشريك أو الزوج دورًا في أحداث هذا اليوم.
صحيًا: آن الأوان لوضع حد لعصبيتك وانفعالاتك غير المبررة والمؤذية لصحتك.