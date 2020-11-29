حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 29 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العذراء على النحو التالي:مهنيًا: تأتيك النصائح من بعض الأشخاص الناضجين، فاصغ إليها وتعلّم من تجارب الأكبر منك سنًا ولا تستهتر بما يقولونه لك.عاطفيًا: عليك أن تبذل جهدًا أكبر لتحسين علاقتك بالشريك، وذلك يساعد في توفير أجواء أفضل بينكما.صحيًا: طبيعتك بطيئة الحركة تجعلك تفضل الخروج والتنزه بدلًا من ممارسة الرياضة، لهذا من الممكن أن تذهب للتنزه مع أصدقائك وممارسة المشي أو التزلج.