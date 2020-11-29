حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 29 نوفمبر 2020
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:52 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج السرطان على النحو التالي:
مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى التحفظ إزاء مبادرة يدفعك إليها بعضهم، وتشعر بالارتياح إلى بعض الجماعات التي تنتمي إليها.
عاطفيًا: التواصل الدائم مع الشريك يوفر عليكما الكثير من العراقيل، ويساهم في تثبيت العلاقة بينكما على أسس متينة جدًا.
صحيًا: هل أجمل من أن تكون رشيق القد رشيق الحركة والنشاط؟ حاول أن تتوصل إلى ذلك.
مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى التحفظ إزاء مبادرة يدفعك إليها بعضهم، وتشعر بالارتياح إلى بعض الجماعات التي تنتمي إليها.
عاطفيًا: التواصل الدائم مع الشريك يوفر عليكما الكثير من العراقيل، ويساهم في تثبيت العلاقة بينكما على أسس متينة جدًا.
صحيًا: هل أجمل من أن تكون رشيق القد رشيق الحركة والنشاط؟ حاول أن تتوصل إلى ذلك.