حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 29 نوفمبر 2020
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:50 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الحمل على النحو التالي:
مهنيًا: يدفعك أحد الزملاء إلى المغامرة، ويتحدث هذا اليوم عن أجواء عذبة وتترك انطباعًا جيدًا لدى المحيط.
عاطفيًا: يطلب الشريك إيضاحات محددة حول بعض الأمور، وهذا من حقه حتى يدرك ما تخطط له.
صحيًا: لا تعاند ولا ترفض إرشادات اخصائي التغذية، لأن الأمور قد تلفت من يدك لاحقًا.
مهنيًا: يدفعك أحد الزملاء إلى المغامرة، ويتحدث هذا اليوم عن أجواء عذبة وتترك انطباعًا جيدًا لدى المحيط.
عاطفيًا: يطلب الشريك إيضاحات محددة حول بعض الأمور، وهذا من حقه حتى يدرك ما تخطط له.
صحيًا: لا تعاند ولا ترفض إرشادات اخصائي التغذية، لأن الأمور قد تلفت من يدك لاحقًا.