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الأحد 29 نوفمبر 2020 الموافق 14 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 29 نوفمبر 2020

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:50 ص
برج الحمل
برج الحمل
سلمى بدر
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الحمل على النحو التالي:

مهنيًا: يدفعك أحد الزملاء إلى المغامرة، ويتحدث هذا اليوم عن أجواء عذبة وتترك انطباعًا جيدًا لدى المحيط.

عاطفيًا: يطلب الشريك إيضاحات محددة حول بعض الأمور، وهذا من حقه حتى يدرك ما تخطط له.

صحيًا: لا تعاند ولا ترفض إرشادات اخصائي التغذية، لأن الأمور قد تلفت من يدك لاحقًا.

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