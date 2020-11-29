اليوم.. محاكمة 12 شخصًا متهمين بتشكيل جماعة إرهابية تعتنق أفكار «القاعدة»

تستمع، اليوم الأحد، الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس ومدحت عبد الكريم، وبحضور حمدي الشناوي، أمين المحكمة، وسكرتارية طارق فتحي، لمرافعة الدفاع في محاكمة 12 شخصًا متهمين بتشكيل جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم القاعدة.ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية 154 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، تهم منها تولي وتأسيس جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة.