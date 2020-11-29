569 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 273 حالة خطيرة.وذكرت الوزارة في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أن حصيلة الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 2854 حالة بعد تسجيل 9 حالات جديدة، بينما هناك 112 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.ويبلغ عدد الحالات النشطة في إسرائيل 8 آلاف و471 حالة.