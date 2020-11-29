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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

236 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:44 ص
كورونا في فنزويلا
كورونا في فنزويلا
أ.ش.أ
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أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، أنها سجلت 236 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينهم 19 حالة وافدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، عن بيان أصدرته وزارة الصحة - أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 101 ألف و760 حالة، تعافى منهم 96 ألفا و652 حالة.

وأضافت أن هناك 4 آلاف و216 حالة نشطة في البلاد، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 892 حالة بعد تسجيل ثماني وفيات أمس.

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