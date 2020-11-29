الهند: مقتل وإصابة 10 جنود جراء هجوم لمتمردين ماويين بولاية شاتيسجار

أعلن مسؤولون في الهند، مقتل جندي وإصابة تسعة آخرين في هجوم لمتمردين ماويين بولاية "شاتيسجار".وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الأحد، نقلا عن المسؤولين قولهم، إن الهجوم وقع بعبوة ناسفة مساء أمس السبت بمنطقة تلال وغابات تبعد عن عاصمة الولاية بمسافة 450 كيلو مترا، مضيفة أنه تم نقل المصابين بطائرة مروحية لتلقي العلاج.وتابعت القناة أن العبوة الناسفة انفجرت أثناء خروج الجنود التابعين لقوات الكوماندوز في مهمة خاصة مع قوات الشرطة المحلية، وأن أحد الجنود لقي مصرعه صباح اليوم تأثرا بجراحه الخطيرة.