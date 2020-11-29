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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«‎بلومبرج» يبرز مشاركة «المشاط» بفعاليات منتدى الاقتصاد الجديد

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:53 ص
الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط
أ.ش.أ
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‎سلط منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد الضوء على كلمة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في فعاليات منتدى الاقتصاد الجديد لعام 2020.

‎وتضمن الفيديو المجمع الذي نشره منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، إلى جانب كلمة وزيرة التعاون الدولي، كلمات السياسي الصيني زينج بيانج، ورئيس وزراء سنغافورة الأسبق لي هسين لونج، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون، ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير، ورئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الدكتور سلطان الجابر، وكبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاري كوهين.

‎وعقدت اجتماعات بلومبرج افتراضيًا هذا العام، لمناقشة الوضع الاقتصادي العالمي الجديد عقب جائحة كورونا.

‎وضم الفيديو أهم كلمات قادة العالم المشاركين في المنتدى، وأشارت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها، إلى التحدي الذي واجهته الحكومات والأفراد خلال الأحد عشر شهرًا الماضية، والذي دفع الجميع إلى الابتكار لتخطي الأزمة والتركيز على المستقبل.

‎جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي شاركت في ‎جلسة ضمن فعاليات منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد، حيث اختار المنتدى دولتي مصر والإمارات العربية المتحدة نموذجين للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها الدولتان رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.

و‎استعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها، الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة من خلال مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز التعاون مُتعدد الأطراف في سبيل مواصلة السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة.
لمشاهدة الفيديو من هنا 

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