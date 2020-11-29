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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

41 إصابة ألف بكورونا فى الهند

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:38 ص
كورونا فى الهند
كورونا فى الهند
أ.ش.أ
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أعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 41 ألفا و810 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد حتى الآن إلى 9 ملايين و392 ألفا و919 إصابة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة - حسبما نقلت قناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 496 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات 136 ألفا و696 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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