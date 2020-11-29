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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

زعيم المعارضة التركية: الحكومة باعت 10% من البورصة للقطريين

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:56 ص
كمال كليتشدار أوغلو
كمال كليتشدار أوغلو
هدير سند
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وجه كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، عدة تساؤلات بشأن اتفاقيات تركيا مع قطر.

وقال كليتشدار، أثناء حضوره اجتماع التجار في مدينة أضنة التركية الذي نظمه حزبه: «بعنا كل شيء، وفي النهاية قمنا ببيع 10% من بورصة إسطنبول، وعلينا أن نطرح السؤال التالي: هل أحد يعلم؟ لا أحد يعلم، 600 نائب لا يعرفون، عليك أن تسأل سؤالًا، هل طرحت مناقصة؟ ربما كانت تأتي دولة أخرى وتقول سندفع نحن كذا، لم يقدموا مناقصة، لماذا لم يفعلوا ذلك؟».

وانتقد كليتشدار أوغلو مَن يؤيدون حزب العدالة والتنمية ويصوتون له، وقال: «إذا لم تطرح هذا السؤال، إذا لم تحصل على إجابة لهذا السؤال، فلا يمكنك التصويت للهيئة السياسية التي لا تجيب على هذا السؤال».

وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهوري، خلال تصريحاته: «كل صوت لهم هو حرام، يجب على كل واحد منكم حماية الفقراء، إذا كنا نعيش معًا في هذا البلد 83 مليونًا، وتم تأسيس جميع هذه الشركات بضرائبنا، فعليك الإجابة على هذا السؤال».

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