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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة: وزير النفط العراقى لن يطلب إعفاء من اتفاق «أوبك+»

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:51 ص
إحسان عبدالجبار
إحسان عبدالجبار
وكالات
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نقلت صحيفة الصباح العراقية الرسمية عن وزير النفط قوله، في تقرير اليوم الأحد، إن العراق لن يطلب من منظمة أوبك إعفاء من اتفاق تقليص الإنتاج، مضيفة أنه يتوقع وصول سعر الخام إلى نحو 50 دولارا للبرميل في بداية 2021.

ونقلت الصحيفة عن الوزير إحسان عبدالجبار قوله إن التزام الأعضاء بالاتفاق سيسهم في دعم أسعار النفط وإن بغداد لا تسعى لإعفاء خشية حدوث تراجع جديد في أسعار الخام.

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