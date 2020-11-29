صحيفة: وزير النفط العراقى لن يطلب إعفاء من اتفاق «أوبك+»

نقلت صحيفة الصباح العراقية الرسمية عن وزير النفط قوله، في تقرير اليوم الأحد، إن العراق لن يطلب من منظمة أوبك إعفاء من اتفاق تقليص الإنتاج، مضيفة أنه يتوقع وصول سعر الخام إلى نحو 50 دولارا للبرميل في بداية 2021.ونقلت الصحيفة عن الوزير إحسان عبدالجبار قوله إن التزام الأعضاء بالاتفاق سيسهم في دعم أسعار النفط وإن بغداد لا تسعى لإعفاء خشية حدوث تراجع جديد في أسعار الخام.