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منوعات

باحثون يكتشفون: كيف يؤثر التوتر على إيقاع الساعة البيولوجية والنوم؟

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:24 ص
الساعة البيولوجية
الساعة البيولوجية والتوتر
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اكتشف فريق بحثي بقيادة جامعة (ناجويا) في اليابان مسارًا عصبيًا جديدًا يربط بين الساعة البيولوجية والتوتر واليقظة في الثدييات.

وحدد الفريق خلية عصبية تسمى الخلايا العصبية لعامل إطلاق الكورتيكوتروبين (CRF)، والتي تصبح نشطة بشكل مفرط عندما تكون الثدييات تحت الضغط؛ ما قد يؤدي إلى الأرق واضطرابات النوم الأخرى. نُشرت النتائج التي توصلوا إليها مؤخرًا في مجلة (Science Advances).

وتظهر الكائنات الحية تذبذبًا لمدة 24 ساعة يسمى إيقاع الساعة البيولوجية.. في الثدييات، تنظم الساعة اليومية المركزية، الموجودة في الخلايا العصبية للنواة فوق التصالبية (SCN)، دورة النوم والاستيقاظ.

ومع ذلك، في حالة المواقف التي تهدد الحياة، يجرى إيقاف إشارة إيقاع الساعة البيولوجية لإبقاء الحيوان مستيقظًا حتى يتمكن من الهروب من الخطر حتى عندما يكون وقت النوم عادة.. وعلى الرغم من أن الإيقاف المؤقت لدورة النوم والاستيقاظ ضروري للبقاء على قيد الحياة، فإن الإجهاد المفرط أو المطول الناجم عن مثل هذه الأخطار؛ يمكن أن يؤدي إلى الأرق واضطرابات النوم الأخرى.

وقال الدكتور"دايسوكى أونو"، الأستاذ في معهد أبحاث الطب البيئي في الجامعة اليابانية: "إن الساعة البيولوجية والإجهاد لهما تأثير على النوم، لكن لم يتضح أي المسار العصبي ضروري لتنظيم الساعة البيولوجية للنوم واليقظة".

وأظهرت النتائج أن الخلايا العصبية النشطة (CRF) أبقت الحيوانات مستيقظة وجعلتها تتحرك بقوة؛ مما يشير إلى تعزيز يقظتها.

ولاحظ الباحثون - أيضًا - أن الخلايا العصبية (CRF) ظلت نشطة عندما كانت الفئران مستيقظة، وأنه عندما يتم قمع نشاط الخلايا العصبية؛ تقل يقظة الحيوانات وأنشطتها الحركية.

كما أظهرت التحقيقات الإضافية أن الخلايا العصبية المثبطة في (SCN)، والتي تسمى الخلايا العصبية (GABAergic)، تلعب دورًا مهمًا في تنظيم نشاط الخلايا العصبية (CRF)، وأن تنشيط الخلايا العصبية (CRF) يحفز الخلايا العصبية (orexin) في منطقة ما تحت المهاد الجانبي؛ مما يؤدي إلى تعزيز اليقظة.

وخلص الفريق إلى أن الخلايا العصبية (GABAergic) في (SCN) تتحكم في نشاط الخلايا العصبية (CRF)، والتي تنظم في النهاية دورة النوم والاستيقاظ.

ويقول الدكتور "أونو": حددنا هذا المسار العصبي في الفئران، وهي حيوانات ليلية.. هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتوضيح كيفية تنظيم الإختلاف الليلي والنهاري في الدماغ.. وفي مجتمع اليوم، تعد اضطرابات النوم مشكلة خطيرة. ونأمل أن تساهم نتائجنا في تطوير علاجات جديدة للأرق واضطرابات النوم الأخرى الناجمة عن الإجهاد أو اضطراب إيقاع الساعة البيولوجية".

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