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منوعات

علماء يتمكنون من تحديد البروتين المنظم لالتهابات تصلب الشرايين

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:19 ص
مختبر
مختبر
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تمكن فريق من العلماء الأمريكيين من التوصل إلى تحديد بروتين (CARD8)، والذى يعمل بدوره على تنظيم العديد من البروتينات الالتهابية لدى الأشخاص المصابين بمرض تصلب الشرايين.

جاء ذلك في دراسة أعدها باحثون في جامعة "أوريبرو" في السويد، ونشرت نتائجها في عدد نوفمبر من مجلة (تقارير علمية).

وقالت الدكتورة "جينا باراميل"، أستاذ أمراض القلب فى الجامعة السويدية: "لقد أظهرنا وظائف جديدة تمامًا مرتبطة بـ بروتين (CARD8) قد تكون هذا هاما في العلاج المستقبلي لتصلب الشرايين والأمراض الالتهابية الأخرى".

ويُعد تصلب الشرايين السبب الرئيسي لمعظم أمراض القلب والأوعية الدموية، كما يشمل الالتهاب في جدران الأوعية الدموية الناجم عن تصلب الشرايين عدة بروتينات مختلفة، والتي بدورها ينظمها البروتين (CARD8).

وتظهر الدراست أن بروتين (CARD8) يلعب دورًا حاسمًا في العملية الالتهابية في تصلب الشرايين، كما تقول جينا باراميل، أحد الباحثين الذي أعدوا الدراسة، والمحاضِر الأول في الطب الحيوي في جامعة أوريبرو.

وقام الفريق البحثي، بقيادة البروفيسور"آلان سيرشو"، في مركز أبحاث القلب والأوعية الدموية بجامعة أوريبرو (CVRC)، بفحص الوظائف التي يلعبها فيروس (CARD8) في الخلايا التي تغطي الأوعية الدموية الداخلية.

ومن خلال قمع الجين بروتين (CARD8)، قام الباحثون بتعيين البروتينات التي تنظمها بروتين (CARD8)، كما تظهر النتائج صلة بين المستويات العالية من بروتين (CARD8)، والمستويات المتغيرة للعديد من البروتينات الالتهابية الأخرى في تصلب الشرايين.

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