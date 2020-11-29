كوريا الجنوبية تدرس تشديد قيود كورونا بعد زيادة الإصابات

قالت وكالة "يونهاب" للأنباء إن السلطات في كوريا الجنوبية ستبحث اليوم الأحد تشديد قيود التباعد الاجتماعي للحد من الأنشطة الاقتصادية، وذلك بعدما سجلت البلاد في الأيام القليلة الماضية أسرع انتشار لعدوى فيروس كورونا منذ الأيام الأولى لظهور الوباء.وأفادت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن كوريا الجنوبية سجلت 450 إصابة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، وذلك بعد تسجيل أكثر من 500 حالة يوميا على مدار ثلاثة أيام متتالية.وتشهد الموجة الثالثة للوباء أعلى مستوى من الإصابات خلال نحو تسعة أشهر.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.