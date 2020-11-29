المكسيك: 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة بالمكسيك إنها سجلت 10008 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و586 وفاة مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و100683 إصابة و105459 وفاة.وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المعلن.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.