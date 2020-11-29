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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نقل وزير يونانى إلى المستشفى جراء إصابته بكورونا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:25 ص
يانيس بلاكيوتاكيس
يانيس بلاكيوتاكيس
وكالات
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أعلن وزير النقل البحري اليوناني يانيس بلاكيوتاكيس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنّه أدخِل إلى المستشفى جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجدّ.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، كان السياسي البالغ من العمر 52 عامًا قد أكّد الثلاثاء أنّ نتيجة الفحص الذي خضع له أثبتت إصابته بالفيروس، لكنّه كان قد أعلن في بيان أنّه يعتزم البقاء في المنزل في الوقت الحالي.

وتشهد اليونان موجة ثانية من الجائحة استدعت فرض إغلاق عامّ، في وقت يُعاني نظامها الصحّي بسبب عدد المرضى الذين تستلزم حالاتهم أجهزة تنفّس اصطناعي.

وأعلنت السلطات السبت تسجيلها عددًا قياسيًّا من الوفيات جرّاء الفيروس بلغ 121 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع إجماليّ عدد الوفيات إلى 2223.

وارتفع عدد الأشخاص في وحدات العناية المركّزة إلى 606.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس السبت إنّ "عطلة عيد الميلاد هذا العام ستكون مختلفة للغاية".

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