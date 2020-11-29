رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 نوفمبر 2020 الموافق 14 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجبل الأسود وصربيا تتبادلان طرد السفراء

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 03:33 ص
رئيس صربيا أليكسندر
رئيس صربيا أليكسندر فوتشيتش
وكالات
طباعة
تبادلت الجبل الأسود وصربيا طرد السفراء، وأعلنت كل منها سفير الدولة الأخرى لديها "شخصا غير مرغوب فيه".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، يتعين على الدبلوماسيين الاثنين مغادرة البلد التي يمثل بلاده فيها، كما أعلنت وزارتا الخارجية في عاصمتي الدولتين بودغوريتشا وبلجراد السبت.

وبدأت بهذا الإجراء دولة الجبل الأسود حيث طردت السفير الصربي فلاديمير بوزوفيتش.

وقالت وزارة خارجية الجبل الأسود إن "الدبلوماسي الصربي تدخل في الشؤون الداخلية للبلد المضيف، وبالتالي انتهك القانون الدولي".

وأشارت إلى أنه أدلى بتصريحات علنية حول الوحدة المشكوك فيها قانونيا بين الجبل الأسود وصربيا عام 1918 باعتبارها "تحريرا"، و"فعل إرادة حرة".

وردت صربيا على هذه التصريحات بعد ساعات قليلة، وفي سياق المعاملة بالمثل أعلنت بلجراد أن سفير الجبل الأسود ترزان ميلوسيفيتش غير مرغوب فيه وطردته من أراضيها.

موضوعات متعلقة

«اقتحم محل حلويات بميكروباص».. طفل يدهس 5 مواطنين في طنطا

الحكومة تحسم الأمر.. لا تخفيض برواتب الموظفين

أهالي جنوب السودان لـ«الدستور»: السيسي لا يأتي إلا بالخير

«التعليم» تكشف حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

الصور

image description

محافظ أسيوط يكرم شاعرين لتميزهما بمجالى الأدب وفوزهما بجائزتين دوليتين

image description

«التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ 27 أسرة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تجديد 102 مسجد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه

image description

أسيوط تناشد أهاليها الإسراع في التصالح على مخالفات البناء

image description

مد خدمة الصرف الصحي بدير درنكة ودرنكة الجديدة بـ 148 مليون جنيه

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لأزمة كاهن الإسكندرية.. القس كيرلس فتحي يطعن بالكتاب المقدس

جدول مواعيد نوات الإسكندرية 2020- 2021 وسر تسمية كل نوة وحالتها الجوية

«التعليم» تكشف حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

الإدارية العليا تكشف عن أخطر عملية للإضرار «بهرم خوفو» تمت في عهد الإخوان

إنفوجراف

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

هيلاس فيرونا يفوز على أتالانتا 2- صفر بالدورى الإيطالى

باريس سان جيرمان يتعادل أمام بوردو 2-2 بالدورى الفرنسى

وست بيروميتش يفوز على ضيفه شيفيلد يونايتد 1-0 فى البريميرليج

ريال مدريد يخسر أمام ديبورتيفو ألافيس 2-1 بالدورى الإسبانى

أيام زمان

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

فنان شهير قاطع النادي الأهلي بسبب عامل لا يغسل يديه

«عمل الدور كما تخيلته».. لماذا أشاد نجيب محفوظ بالفنان محمد رضا؟

ذكريات حمادة إمام وطه إسماعيل وشحتة مع «أهداف لا تُنسى»

مقالات الرأي
ماجد حبته
قتلة لن يحاسبهم أحد
د. منى حلمى
فى مديح الدولة المدنية الحديثة
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
المزيد

الثقافة

توت عنخ والأراجوز الكسلان يجذبون الأطفال والكبار.. (صور)

«عبدالدايم» تشهد حفل توزيع جوائز «المواهب الذهبية».. الليلة

الليلة..عرض «إخناتون.. غبار النور» بدار الأوبرا

الليلة.. المنسى قنديل يناقش «طبيب أرياف» بدار الحكمة