وصول جثمان العالم الإيرانى محسن زاده إلى مطار مشهد

وصل جثمان العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، فجر اليوم الأحد، إلى مطار مدينة مشهد لتشييعه داخل مرقد الإمام الرضا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أن تشييع جثمان العالم محسن فخري زاده سيكون يوم الإثنين في مدينة قم وفي مرقد الإمام الخميني جنوب طهران في اليوم نفسه.وأشارت إلى أن تشييع زاده سيكون بمشاركة كبار القادة العسكريين ومن دون مشاركة جماهيرية بسبب فيروس كورونا ولم تذكر وزارة الدفاع مكان الدفن.واغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، يوم الجمعة، بتفجير وإطلاق نار استهدفا سيارته بضواحي طهران، وقد اتهمت إيران إسرائيل باغتياله.