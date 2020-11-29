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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تدين بشدة لائحة البرلمان الأوروبى حول حالة حقوق الإنسان فى البلاد

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:06 ص
لبرلمان الأوروبى
لبرلمان الأوروبى
وكالات
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دانت الجزائر بشدة اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي، بخصوص حالة حقوق الإنسان في البلاد، مؤكدة أن اللائحة تحتوي على "ادعاءات خطيرة وخبيثة واتهامات باطلة" ضد السلطات الجزائرية.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن "البرلمان الأوروبي أعطى لنفسه الحق في أن يصدر لائحة جديدة بشأن الوضع في الجزائر يتلخص محتواها المتحامل في جملة من الإساءات والإهانات في حق شعبنا ومؤسساته وفي حق الدولة".

وأضاف: "تلك اللائحة تعج بادعاءات خطيرة وخبيثة واتهامات باطلة أطلقها البرلمانيون ضد السلطات الجزائرية، تتراوح بين الاعتقال التعسفي وأعمال التعذيب المزعوم وارتكابها ضد أعضاء من الحراك اعتقلتهم الأجهزة الأمنية".

واستنكرت الوزارة، ما وصفته بـ"اللهجة الحاقدة والتي تشوبها روح الاستعلاء لهذا النص الذي أبان عن العداء الدفين الممتد للحقبة الاستعمارية الذي تكنه بعض الأوساط الأوروبية للشعب الجزائري ولخياراته السيادية".

وأكدت، أن "اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي لن يترتب عنها سوى المساس بعلاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين".

وشددت على رفض الجزائر أية "تدخلات أوروبية في الشؤون الداخلية للجزائر".

وأصدر البرلمان الأوروبي لائحة غير ملزمة، صوت عليها أعضاء البرلمان في جلسة عقدت أول أمس الخميس، بشأن حقوق الإنسان في الجزائر، تحدثت عن تزايد الاعتقالات السياسية والاحتجاز التعسفي للحراك السلمي، والنشطاء النقابيين والصحفيين منذ صيف 2019.

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